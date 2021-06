Man die hardloopster in haar rug stak, maakte mogelijk meer slachtoffers

De verdachte van de steekpartij (Foto: Politie). vergroot

De man die ervan wordt verdacht dat hij op 8 maart dit jaar in Eindhoven een hardloopster in haar rug stak, heeft mogelijk meer vrouwen gestoken. Dat zei de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Bosch.

De 33-jarige hardloopster werd zonder enige aanleiding in haar rug gestoken door de man. Dat gebeurde op de Marterstraat in Eindhoven. Daarbij raakte ze zwaargewond, maar ze was buiten levensgevaar. De politie verspreidde de volgende dag een foto van de verdachte. Een paar uur later werd de destijds 49-jarige Eindhovenaar aangehouden.

Bij de zitting in de rechtbank in Den Bosch zegt de officier van justitie dat de man de hardloopster op de fiets zou hebben benaderd en haar daarna aanviel. "Ze was gewoon een rondje hardlopen in de wijk en heeft de man niet zien aankomen. Ze had geluk dat het overdag gebeurde en dat ze snel werd gevonden. Anders was ze doodgebloed", aldus de officier van justitie.

Steken op dezelfde manier

Het steken van twee andere vrouwen op 7 en 20 januari in Eindhoven gebeurde volgens de officier van justitie op dezelfde manier. Zij wil daarom een bewegingsexpert laten kijken naar de onduidelijke beelden van de laatste aanval. "Dan kunnen we de camerabeelden vergelijken, zodat hij kan zien of de verdachte hier mogelijk ook bij betrokken is geweest." Voor de andere steekpartijen zal de man dan mogelijk ook nog worden vervolgd.

Om te zien of de verdachte psychisch in orde is, zal de man worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, besloot de rechtbank maandag. Eerder onderzoek door een psycholoog leverde niet genoeg op.

De volgende zitting is op 31 augustus. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

