Twee keer de toegestane snelheid: bestuurder is rijbewijs kwijt

Twee bestuurders zijn zondagavond in Tilburg aangehouden omdat ze veel te hard reden op de Burgemeester Letschertweg. Ze hebben allebei hun rijbewijs in moeten leveren.

Op de Burgemeester Letschertweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Een 20-jarige bestuurder reed daar 131 kilometer per uur. De tweede aangehouden bestuurder (27) ging daar zelfs overheen en reed 160 kilometer per uur.