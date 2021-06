Man (75) stalkte zijn ex maandenlang, GPS-tracker onder haar auto

Rechtbank Oost-Brabant (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een 75-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Hij stalkte maandenlang zijn ex-partner. Zo overtrad hij zijn contact- en gebiedsverbod en plaatste hij een GPS-tracker onder haar auto om te weten waar ze was. De vrouw pleegde in oktober 2019 zelfmoord.

Ista van Galen Geschreven door

De man stalkte zijn ex intensief tussen augustus 2018 en april 2019. Hij stuurde de vrouw en haar minderjarige dochter ontzettend veel e-mails, brieven en WhatsApp- en sms-berichten. Ook volgde hij haar meerdere keren, zocht haar op en sprak haar aan op straat. Hij nam ook contact op met de school van haar dochter. Verder probeerde de Eindhovenaar zijn ex te dwingen een gesprek met hem aan te gaan door haar auto- en huissleutels af te pakken.

Na een belaging kreeg de man uiteindelijk een contact- en gebiedsverbod met zijn ex en haar dochter opgelegd. Maar dat had geen zin: hij bleef nog drie maanden lang contact met hen zoeken en verscheen ongevraagd bij hun huis.

Daarna werd een tweede contact- en gebiedsverbod opgelegd van weer drie maanden. Op de dag dat dat niet meer gold, begon hij weer meermaals op verschillende manieren contact met haar te zoeken. In oktober 2019 pleegde de vrouw zelfmoord.

Grote indruk slachtoffer

Volgens de rechter maakte de belaging een zeer grote indruk op het slachtoffer en ging zij hier emotioneel zwaar onder gebukt. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij dreigde contact op te nemen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere instanties, wat gevolgen zou hebben voor haar dochter. Zeker gezien het feit dat de verdachte, die vroeger advocaat was, zijn ex juridisch had bijgestaan in de vechtscheiding tussen haar en de vader van haar dochter. Verder was de vrouw erg bang dat haar ex met de afgepakte huissleutel haar huis zomaar zou binnendringen.

Naast zijn gevangenisstraf mag de verdachte twee jaar lang geen contact zoeken met de dochter van zijn ex. Hij moet ook een schadevergoeding betalen van ruim drieduizend euro.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.