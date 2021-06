Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 33-jarige man uit Lieshout moest maandag zijn rijbewijs inleveren nadat hij met 119 kilometer per uur door de bebouwde kom in Helmond was gereden. Daar is 50 kilometer per uur het maximum.

Naast dat hij veel te hard over de Kanaaldijk N.W. reed, haalde hij ook in over de doorgetrokken streep. Ook was de APK van zijn auto verlopen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.