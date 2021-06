Busje schept wielrenner in Mierlo, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een busje heeft maandagavond een wielrenner geschept in het Voortje in Mierlo. Hierbij is de wielrenner zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het Helmondse ziekenhuis Elkerliek gebracht.

Rond acht uur ging het maandagavond mis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Een traumahelikopter kwam ter plekke. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

