Hengelo niet blij met nieuwe logo Land van Cuijk: 'Lijkt op die van ons'

Hengelo Promotie vindt het nieuwe logo van de gemeente Land van Cuijk wel heel bekend voorkomen. "Dit lijkt wel heel erg op ons logo", vertelt marketingmanager Monique Otto van Hengelo Promotie tegen de Gelderlander. "Wij willen niet dat dit zo blijft."

In totaal betaalde Hengelo Promotie, de stichting die als doel heeft meer bezoekers naar de Overijsselse stad te trekken, 25.000 euro voor het ontwerp, meldt de Gelderlander . Het is niet bekend wat het Land van Cuijk hiervoor heeft betaald.

"Uit ervaring weet ik dat als je bezig bent met een opdracht en je wilt inspiratie opdoen dat je wel kijkt naar wat er al is. Ik weet niet of ze ons logo ook gezien hebben", aldus Weghorst.

'Ongelukkig toeval' De gemeente Land van Cuijk laat in een verklaring weten dat ze afgelopen weekend zijn geattendeerd op de gelijkenissen. "Er lijkt sprake van een ongelukkig toeval. In de aanloop naar de lancering heeft het ontwerpbureau het logo getoetst. Ook heeft een merkenbureau het logo aan een eerste toets onderworpen. Uit beide toetsen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. We gaan nu diepgaander onderzoek doen en wachten de uitkomsten daarvan af."

Communicatiebureau Di-visie uit Cuijk dat het nieuwe logo van de gemeente Land van Cuijk heeft ontworpen gaat niet op de zaak in. "We hebben samen met de gemeente afspraken gemaakt hoe we hierover communiceren”, zegt Maricken Ligtvoet van Di-visie tegen de Gelderlander. "Wij doen geen uitspraken zonder dat duidelijk is wat er gaat gebeuren."