Fietsster zwaargewond na ongeluk in Eindhoven, motorrijder aangehouden

Een motorrijder en een fietser zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen in Eindhoven. Op de fiets zat een vrouw van 46 jaar uit Eindhoven. Zij ligt zwaargewond in het ziekenhuis, laat de politie dinsdagochtend weten. De motorrijder, een man van 34 uit Geldrop is aangehouden voor gevaarlijk en roekeloos rijgedrag.

Bert van Doorn & Sandra Kagie Geschreven door

Rond vijf voor tien ging het mis op de Leenderweg. De fiets zat na de aanrijding om de motor heen gevouwen en schoof zo'n honderd meter door. Diverse ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Veel kijkers

Het landen van de traumahelikopter trok veel kijkers. De politie, die de weg had afgezet, moest de afzetting verruimen om kijkers op afstand te houden.

De politie was nog lange tijd bezig met onderzoek. De Leenderweg was hiervoor tot zeker één uur dicht. De politie maakte foto's en er werden metingen gedaan. Ook werden gegevens genoteerd zoals de stand van de toerenteller van de motor.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

