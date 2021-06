NAC-trainer Steijn mag blijven, club wil geen 'ontslagen en gedoe' meer

NAC-trainer mag blijven bij de Bredase club. vergroot

De Raad van Commissarissen van NAC wil dat trainer Maurice Steijn en technisch directeur Ton Lokhoff als volwassen mensen gaan samenwerken. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg dat maandagavond in Breda plaatsvond. Het geruzie tussen de twee moet stoppen en coach Steijn behoudt zijn baan. "Dat is duur, werkt beschadigend en het verslechtert de prestaties van onze club", zo laat de RvC weten.

Het rommelt al een tijdje flink bij NAC en na een onrustig en tegenvallend seizoen botst trainer Maurice Steijn achter de schermen ook nog eens met de op 1 april aangestelde technisch directeur Ton Lokhoff. Eén van beide heren, zo was de publieke veronderstelling van velen, moest daarom het veld vrijwillig of onvrijwillig ruimen bij de Bredase club.

"Het belang van NAC moet altijd bij iedereen voorop staan."

Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. NAC wil namelijk af van het imago dat er om de haverklap een trainer of technisch directeur buiten wordt geknikkerd. De Raad van Commissarissen laat daarom in een verklaring weten niemand te ontslaan en gaat de ontstane onrust in het technisch hart van de club op een andere manier de kop indrukken. De RvC dwingt daarom technisch directeur Ton Lokhoff en trainer Maurice Steijn om de strijdbijl begraven en hun machtsstrijd staken .

"Wij vinden dat het aan de hoofdrolspelers zelf is, om de onderlinge geschillen als volwassen mensen samen op te lossen", zo staat in een verklaring. "Wij willen het patroon van ontslag bij onenigheid of druk van buitenaf doorbreken, want dat is geen duurzame aanpak. Ontslag is duur, werkt beschadigend en verslechtert de prestaties van onze club."

"Het belang van NAC moet altijd bij iedereen voorop staan", zo stellen de bestuurders. "De tijd van ruzie is voorbij en er moet worden samengewerkt. Wij willen dat dit uiterlijk eind juni bij de start van de voorbereiding gerealiseerd is."

"Als er goed wordt samengewerkt, komt er extra geld voor versterkingen."

Een helder doel én een waarschuwing. Aan NAC-directeur Mattijs Manders de taak om dit traject te bewaken en te begeleiden. "Het proces van vijftien jaar aan ontslagen, afkoopsommen en gedoe moet worden doorbroken", zo stelt ook hij. "We streven succes na en willen geen negativiteit meer. Dat verdienen de supporters van NAC niet. Ik vertrouw dan ook op de professionaliteit van Lokhoff en Steijn."

Ook de aandeelhouders van NAC staan achter de aanpak van Manders en de Raad van Commissarissen. Als er een duidelijk technisch plan komt en er goed wordt samengewerkt, komt er extra geld voor versterkingen.

