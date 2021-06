Wachten op privacy instellingen... Foto: Walter van Bussel / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist maakt enorme klap in Someren, motorblok belandt achter auto

Een automobilist is maandagnacht op de Kerkendijk in Someren in een flauwe bocht tegen een boom gereden en daarna met zijn auto naar de andere kant van de weg gevlogen. Hij kon na het ongeluk, dat iets voor een uur gebeurde, volgens omstanders wonder boven wonder zelf uit de auto stappen.

Wonderbaarlijk, want gezien de ravage moet hij een enorme klap hebben gemaakt. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand in een heg. Het motorblok van de auto lag na de klap achter de wagen. Diverse onderdelen lagen verspreid over de weg.

Bewoners in de buurt werden wakker van de klap en vingen de man op tot de ambulance er was. De automobilist is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek. Voor zover bekend waren er naast de auto geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

