De actie van de politie op zee (foto: Joost van Uffelen). Klaudie Bartelink (foto: privécollectie). Duikers aangezien voor zware boeven: 'Mitrailleurs werden op ons gericht'

Klaudie Bartelink uit Boxmeer deed dit weekend mee aan een duikexpeditie op de Noordzee. De actie bedoeld om afval uit zee te vissen eindigde echter op een manier die ze nooit zal vergeten. Het schip van de stichting Duik de Noordzee schoon waarop Klaudie zat, werd zondag rond een uur namelijk geënterd door een zwaarbewapend team van speciaal opgeleide agenten. "Mitrailleurs werden op ons gericht", vertelt ze.

Sandra Kagie Geschreven door

Klaudie doet haar verhaal dinsdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Een helikopter cirkelde boven ons. In de verte lag een schip van de kustwacht en twee boten kwamen heel snel op ons af. In een mum van tijd lagen ze naast ons en werden we geënterd. Twaalf zwaarbewapende mannen stonden ineens aan boord."

Het bleek te gaan om een zogenoemd DSI-team, Dienst Speciale Interventies van de politie. "We hadden net geluncht en voeren op zee richting Vlissingen voor onze laatste duik." Daar zijn Klaudie en haar collega's echter nooit meer aan toe gekomen. Het DSI-team had namelijk de opdracht de boot van de afvalvissers naar Rotterdam te brengen.

"Zij bleven heel serieus. Handen omhoog, zeiden ze. Dit is geen grap."

In eerste instantie dachten Klaudie en de andere duikers nog dat de actie een grap was. "We waren wat lacherig en maakten foto's en filmpjes die we later bijna allemaal hebben moeten wissen, maar zij bleven heel serieus. Handen omhoog, zeiden ze. Dit is geen grap, kregen we te horen. Jullie moeten je groeperen." Alles om te voorkomen dat de groep zich over de boot zou verspreiden.

Uiteindelijk hebben de duikers urenlang bij elkaar gezeten in de kantine van de boot. Moest er iemand naar de wc dan moesten ze hiervoor toestemming vragen. En al die tijd wisten de duikers niet wat er aan de hand was of waarvan ze verdacht werden. De speciale agenten lieten namelijk niks los over het waarom van de actie.

"Zij dachten echt dat ze zware criminelen te pakken hadden."

"Het moet wel iets met drugs of wapensmokkel te maken hebben. Zo dachten we. Anders zet je als politie niet het grootste geschut van Nederland in dat er is. Achteraf hebben we bijvoorbeeld begrepen dat de actie heel lang is voorbereid. En dat bleek ook wel. Ze wisten precies wat ze moesten doen. Zij dachten echt dat ze zware criminelen te pakken hadden."

Na zo'n vijf uur kwam het schip aan in Rotterdam. "Op de kade stond een nieuw team van de politie klaar om ons te verhoren. Vijftien man sterk. Ook ons schip werd geïnspecteerd", vertelt Klaudie. ""Elk latje en schotje werd losgemaakt en een duiker inspecteerde de onderkant. Pas om tien uur werd het vrijgegeven."

Klaudie vertelt het verhaal behoorlijk rustig. Ook zondag bleven zij en haar collega's rustig, blikt ze terug. "We zijn allemaal Noordzee-duikers", legt ze uit. "De Noordzee is de ruigste zee ter wereld. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan."

Klaudie Bartelink (foto: Cor Kuyvenhoven). vergroot

Het duikteam in actie (foto: Udo van Dongen). vergroot

