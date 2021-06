De bejaardensoos is eindelijk ook weer open: 'Jongens, leven jullie nog?'

Wachten op privacy instellingen... De bejaardensoos is eindelijk ook weer open. Volgende Vorige vergroot 1/2 De bejaardensoos is eindelijk ook weer open 'Hé jongens leven jullie nog'

Ook ouderencentrum De Zalmtrek in Woudrichem is na vijftien lange maanden corona lockdown weer opengegaan. "Ik ben wel zo blij dat ik hier weer naar toe kan", vertelt een uitgelaten Riet. Die bij binnenkomst rondkijkt welke tafels al bezet zijn en welke nog niet. "Hé jongens leven jullie nog? Het is wel ander halfjaar geleden he!"

Rob Bartol

Sinds maart 2019 kon er door corona niet meer worden gesjoeld, gebiljart en of gekaart in het kleine zaaltje, op een kleine onderbreking na dan. Maandag kwam er aan de lockdown-periode een einde. "Vorige week kregen we te horen dat we weer open mochten", vertelt John van Dijk van De Zalmtrek. "Dat hebben we direct in het plaatselijke krantje laten publiceren, we hebben het rondgemaild en mensen zijn elkaar gaan bellen."

Het zaaltje De Zalmtrek wordt wekelijks bezocht door zo'n honderd ouderen die komen sjoelen, kaarten en biljarten. "Er is bijna elke dag wel wat te doen", vertelt Van Dijk. "Op maandag is het klaverjassen en de week wordt vrijdags afgesloten met biljarten."

"Wij zijn heel wat wijzer dan al die druktemakers."

In tegenstelling tot tal van organisaties, die tijdens de lockdown soms fel protesteerden tegen de opgelegde maatregelen én zelfs naar de rechter stapten om die regels van tafel te krijgen, hebben de ouderen 'gewoon' hun lot ondergaan. "Wij zijn heel wat wijzer dan al die druktemakers", klinkt het. "Het was niet leuk, maar het was niet anders. Zo simpel is het soms, alles komt uiteindelijk weer goed en dat weten wij uit ervaring."

Het eerste potje klaverjassen sinds 15 maanden was ondanks de versoepelingen nog steeds gebonden aan coronamaatregelen. "Normaal hebben we tien tafels en nu hebben we er acht", aldus Adrie Gelauf. "Een andere maatregel is dat ze een mondkapje moeten opdoen als ze gaan rondlopen, of van tafel wisselen. Aan tafel zelf mag het mondkapje wel af."

"Als je alleen bent zoals ik, dan zit je thuis ook maar wat rond te kijken."

Om de maanden van gedwongen sluiting te compenseren blijft de ouderensoos in de vakantieperiode van 2021 voor het eerst open. "Normaal sluiten we in juli en augustus de tent, maar nu hebben we besloten dat we open blijven", vertelt John van Dijk. "De ouderen vereenzamen als je niet uitkijkt en dit is een prachtige gelegenheid dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten."

"Ik was heel blij dat ze mailden dat ze weer begonnen, ik heb het heel erg gemist. Ik heb de gezelligheid gemist met elkaar want het is hartstikke leuk hier", aldus Riet. De ruim 80-jarige Johan Combee uit het vestingstadje kan dat beamen. "Als je alleen bent zoals ik, dan zit je thuis ook maar wat rond te kijken. Ik ben er blij mee dat het weer kan." Combee voegt eraan toe dat hij in maart 2019 voor het laatst in het ouderencentrum was.

Alle ouderen waren bij de heropening van de 'bejaardensoos' overigens oprecht nieuwsgierig en bezorgd of iedereen 'de corona' wel had overleefd. "We zijn oud en het is zo gedaan met ons", aldus Riet. "Maar ik zie de meesten weer gelukkig aan hun tafeltje zitten."

