Wachten op privacy instellingen... Ine Verrijdt(77) uit Heeswijk-Dinther zwemt elke dag in de rivier de Aa. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ine (77) neemt elke dag een frisse duik in de Aa: 'Zo blijf ik lekker fit'

Ine Verrijdt (77) uit Heeswijk Dinther stapt elke ochtend in haar badjas de deur uit, om naar de rivier de Aa te lopen voor een frisse duik. Zwemmen in buitenwater is wat ze het liefste doet. "Het is stromend water, dus hartstikke schoon. En heerlijk rustig."

Jarenlang liep ze over het wandelpad naast de rivier met haar hond. Zwemmen deed ze in Den Dungen in de buitenplas. "Niet in de Aa hoor, dat leek mij zo vies." Tot ze er wél een dorpsgenoot in het water aantrof. Hij verzekerde haar dat het water in de rivier juist veel schoner is dan in haar oude vertrouwde zwemplas. Ze nam een 'proefduik'. Die beviel zo goed, dat ze er nu elke dag een flink stuk gaat zwemmen.

"Zwaluwen komen zo ongeveer mijn neus aanraken."

"Puur voor mijn eigen plezier hoor", zegt Ine. "Niks stoers aan." Het plezier beleeft ze vooral aan de omgeving. "Ik zwem vaak op mijn rug en dan komen de zwaluwen zo ongeveer mijn neus aanraken." Ze zwemt eerst tegen de stroom in. Daar komt ze praktisch nooit iemand tegen. "Af en toe een visser, die dan roept dat ik op zijn lijn moet letten. Maar die zie ik natuurlijk niet", lacht Ine.

Ine Verrijdt zwemmend in de rivier de Aa. vergroot

Gevaarlijk vindt ze het niet, al moest haar omgeving er wel even aan wennen. "Ik heb mijn hele leven al gezwommen en kan mij dus goed redden in het water." Het in en uit het water komen is nog het meest lastig, zegt Ine. Maar haar dorpsgenoot heeft voor Ine een speciaal op- en afstapje gemaakt van stenen. "Zo kan ik redelijk soepel het water in en uit."

"Hij dacht dat ik een bever was."

Dat leidt heel af en toe overigens wel tot hilarische taferelen. Zo trof Ine een tijdje geleden een man met een camera toen ze het water uit probeerde te klimmen. "Hij hoorde allemaal gespetter en geplons en ik had een zwarte badmuts op. Hij dacht dat ik een bever was!" Hij schrok van haar en Ine schrok van hem, maar ze konden er gelukkig hartelijk om lachen.

Als het water onder de 15 graden komt, stopt ze er mee. Dan is het zelfs voor Ine aan de koude kant. "Maar ik ben het gewend, zwemmen in koud water. Daar wen je natuurlijk aan." Daarom wil ze ook niet dat mensen 'zomaar' met haar meekomen. "Die verantwoording wil ik ook helemaal niet dragen hoor. Ik heb genoeg aan mijzelf."

"Ik heb het gevoel dat ik veel meer energie heb."

Zolang ze het water nog in en uit kan komen, wil ze vooral doorgaan met deze ochtendroutine. "Het houdt mij fit", zegt ze. "Ik doe dit in de ochtend als eerste en heb het gevoel dat ik de rest van de dag daardoor veel meer energie heb. Misschien zit dat tussen mijn oren, maar dat doet er lekker niet toe."

De rivier de Aa waar Ine elke dag in gaat zwemmen. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.