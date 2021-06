Weer geen Daags na de Tour in Boxmeer

Voor het tweede jaar op rij gaat wielerronde Daags na de Tour in Boxmeer niet door. De organisatie vindt dat het door de nog geldende coronamaatregelen niet mogelijk is een evenement te organiseren waar tienduizenden mensen op afkomen. “We kunnen niet anders”, zegt organisator Pierre Hermans.

Het is voor het tweede jaar op rij dat Daags na de Tour vanwege corona van de kalender wordt gehaald. Er is nog gekeken om de ronde naar september te verschuiven, maar uiteindelijk wilde Pierre Hermans dat niet. “De magie van de Boxmeerse ronde is immers dat die een dag na de finish van de Tour de France wordt gehouden. Daarvan is in september geen sprake.”