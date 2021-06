Bijzondere sporttransfer: toproeister uit Oss wordt profrenster

Amber Kraak uit Oss was toproeister en is nu profwielrenster vergroot

Ex-toproeister Amber Kraak uit Oss maakt komend weekend haar profdebuut als wielrenster op het Nederlands Kampioenschap. Ze heeft tot het einde van dit jaar een contract getekend bij de vrouwenploeg van Team Jumbo-Visma. ”Bij het roeien heb ik mijn plezier verloren, de komende maanden wil ik zien wat ik kan doen in het wielrennen.”

De 26-jarige Kraak werd ooit wereldkampioen onder 23 jaar in de lichte damesdubbel. Tot 2019 zat zij als roeister in de Olympische selectie voor Tokio. "Als reserve voor de Olympische selectie zat ik uiteindelijk veel alleen in de boot en daar verloor ik mijn plezier. Toen ben ik me gaan focussen op het wielrennen.”

Het begin als wielrenster was veel belovend. “Dat ging heel erg goed en ik kreeg daar heel veel plezier in." Bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, waar ook Marianne Vos rijdt, verwacht Kraak nog veel te leren over fysieke en tactische zaken. Ze denkt dat vooral meerdaagse wedstrijden haar zullen liggen. “Ik herstel snel, dus hoe meer dagen hoe beter. Klimmen vind ik ook erg leuk."

Teammanager Esra Tromp heeft Kraak dit seizoen al van dichtbij zien trainen en is blij met haar komst. “Vanuit het roeien heeft ze een enorme inhoud. Ze heeft iets minder ervaring met het rijden van wedstrijden dus het komende half jaar gaan we vooral gebruiken als proefperiode. We gaan zien hoe zij zich ontwikkelt als wielrenster.“

