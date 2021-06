Hondenbaasjes ernstig bezorgd om grasaren: 'Hele wijk ligt er vol mee'

Wachten op privacy instellingen... Sandra en Max bij een plek waar hoge grasarens stonden. Volgende Vorige vergroot 1/2 Hondenbaasjes in wijk Deurne-Zeilberg bezorgd om vele grasaren

"Hier gaan we niet meer verder hé", zegt Sandra van Lieshout tegen haar hondje Max. Sandra is bang voor grasaren, die op veel plekken in de wijk Deurne-Zeilberg voorkomen. De zaden van die plant heeft gemene weerhaakjes en honden kunnen zich er flink aan verwonden. "We kunnen niet meer zorgeloos wandelen."

Eerder trokken Elly Jacobs en Chantal Kleintjes al aan de bel. Hun honden hielden een flinke ontsteking over aan een achtergebleven grasaar in een pootje. Met een petitie hopen ze dat er wat veranderd, maar ze willen vooral baasjes waarschuwen. Sandra is zeker gewaarschuwd, maar hoopt vooral ook dat haar gemeente ingrijpt. "Heel Zeilberg ligt er vol mee. Ik ken zelfs mensen die met de auto naar een andere plek rijden om de hond uit te laten."

"Komt het in de oren dan komt het bij de hersenen. Dan is het klaar."

Tijdens het lopen checkt Sandra continu of ze een pluim van de aren ziet liggen. Sommige plekken mijdt ze zelfs helemaal. Relaxed wandelen zit er dus niet meer in. "Ze kunnen overal heen zijn gewaaid. Als we thuis zijn, dan kijken we alles na, voor zover dat mogelijk is."

Ze bekijkt dan de pootjes van Max, maar ook of ze niets ziet zitten bij de neus of oren. Dat zijn de gevaarlijkste plekken. "Als ze daar in zitten kunnen ze maar één kant op. En dat is naar binnen. Komt het in de oren dan komt het bij de hersenen. Dan is het klaar."

"Door het maaien wordt het erger."

Daarom klopte Sandra bij de gemeente aan, om te vragen of er een manier is om van de grasaren af te komen. Ze kreeg daarop een reactie dat ze gemaaid zouden worden. "Nog voor ik kon antwoorden, was het al gebeurd", vertelt ze op een plek bezaaid met pluimen van de grasaren. Na het maaien bleven de afgeknipte pluimen liggen. "Nu wordt het alleen maar erger. Het verspreidt zich en volgend jaar groeit het op nog meer plekken."

Dat beaamt ook een andere bezorgde hondenbezitster uit de wijk, die zich via de mail bij Omroep Brabant meldde: "Hoe kunnen we onze honden veilig houden? We betalen hondenbelasting, maar we kunnen ze hier niet veilig uitlaten in de wijk!"

"Weinig aan te doen."

In een reactie aan Omroep Brabant laat de gemeente weten dat ze het vervelend vinden dat mensen er last van hebben, maar ze wijzen vooral op eigen verantwoordelijkheid van de hondenbazen. "In de natuur groeien wel meer planten waar je voorzichtig mee moet zijn, zoals reuzeberenklauwen. Net als bij teken is er weinig tegen te doen behalve waarschuwen dat je er op let."



Sandra zou graag zien dat de gemeente op zoek gaat naar een definitieve oplossing, waarin de gehele plant verwijderd wordt en niet meer terug kan komen. De gemeente ziet daar geen mogelijkheid voor. "Als je dit echt structureel zou willen bestrijden, dat is haast niet te doen. Het is heel vervelend, maar er is weinig aan te doen."

De stoep vol grasarens. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

