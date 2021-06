Dorp gruwelt van levensgrote betonnen bakken: 'Het lijkt het Oostblok wel'

Als het aan veel inwoners van Dinteloord ligt, zijn de betonnen bakken zo weer verdwenen. (Foto: Tim Huisman) vergroot

Gruwelijk, Oostblok-architectuur en levensgevaarlijk. Het zijn zomaar wat termen die vallen bij de kersverse bloembakken, die een einde moeten maken aan de veel te hard rijdende auto's op de Steenbergseweg in Dinteloord. "Het hele dorp is in rep en roer."

Sven de Laet Geschreven door

Zoals iedere ochtend reed Tim Huisman, docent én fractievoorzitter van D66 in de gemeente Steenbergen, afgelopen donderdag naar zijn werk. "Toen zag ik plotseling een paar van die enorme, betonnen bakken staan. Ik dacht dat het ondergrondse containers waren." Maar als hij later die dag op de terugweg is, staan ze er nog steeds. "Tja... even schrikken."

Want er mankeert nogal wat aan de blokken. "Het was hier af en toe net een racebaan, dus ik snap dat er iets aan gedaan wordt. Maar dit?" In totaal zijn er vier reusachtige betonnen bakken geplaatst. "Ik ben ongeveer 1 meter 85 en die bakken komen nog een stukje boven mij uit."

De bakken zijn zo hoog dat je tegenliggers niet meer ziet aankomen. (Foto: Tim Huisman) vergroot

En dat zou volgens een buurtbewoonster de veiligheid nou niet bepaald ten goede komen. "Als je een klein autootje hebt, kun je niet zien of er aan de andere kant iets aankomt. Een paar uur nadat ze geplaatst werden, gebeurde er al een ongeluk. Terwijl er voorheen nog nooit iets is gebeurd." En ook op Facebook laten meerdere bewoners weten maar net aan een aanrijding te zijn ontsnapt.

"Volgens mij werd de wethouder 's ochtends wakker met het idee: o, we moeten nog iets met de Steenbergseweg."

Huisman ziet de 'Oostblokken' dan ook het liefst weer zo snel mogelijk verdwijnen. "Het leefplezier van de mensen in deze straat is in één klap verdwenen. Volgens mij werd de wethouder 's ochtends wakker met het idee: o, we moeten nog iets met de Steenbergseweg. En dat 'ie toen een ambtenaar heeft gebeld met de opdracht om nog voor het middaguur iets weg te zetten. Maakt niet uit wat."

Ook aan alternatieven heeft Huisman al gedacht. "Als die gruwels echt blijven staan, laat dan op z'n minst de plaatselijke jeugd met artistiek talent er wat van maken. Maar veel liever zie ik er een bloembak van normale hoogte, gemaakt met duurzame producten uit de gemeente."

Die wens zou weleens snel uit kunnen komen. De gemeente heeft na de stortvloed aan klachten van buurtbewoners besloten om de bakken in ieder geval te verlagen naar een hoogte van 80 centimeter.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.