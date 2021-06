Weer fors minder coronabesmettingen in Brabant, daling van 46 procent

Het aantal positieve coronatesten in onze provincie met 46 procent gedaald ten opzichte van vorige week. Dat blijkt dinsdag uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen week werden 1367 coronabesmettingen in Brabant gemeld, ten opzichte van 2520 vorige week.

Midden- en West-Brabant heeft met 610 coronabesmettingen de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners, gevolgd door Brabant-Noord (418) en Brabant-Zuidoost (339).

Ook landelijke forse daling De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week stevig doorgezet. Het RIVM registreerde in totaal 8981 positieve testresultaten, 38 procent minder dan een week eerder. De besmettingscijfers zijn op het laagste niveau beland sinds de nazomer van vorig jaar. Een cruciaal verschil is dat de besmettingen toen weer begonnen toe te nemen, terwijl het coronavirus zich nu steeds langzamer verspreidt.

Effect vaccinatie

In de wekelijkse cijfers is duidelijk te zien dat van oud naar jong wordt gevaccineerd. Nog maar 2 procent van de mensen die het virus recent opliepen is ouder dan 70 jaar. Onder jongeren van 15 tot 20 jaar werden juist de meeste besmettingen geconstateerd: ruim 16 procent van het totaal. Daarna volgt de groep van 10 tot 15 jaar. Deze tieners nemen bijna 11 procent van het totaal voor hun rekening.