PSV treft Galatasaray in tweede voorronde Champions League

PSV moet Galatasaray verslaan om zicht te houden op de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren werden woensdag in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de nummer twee van Turkije. PSV speelt de eerste wedstrijd op 20 of 21 juli in eigen huis. Een week later volgt de return in Istanbul.

Galatasaray werd net geen kampioen in Turkije. Besiktas had aan het einde van de rit één doelpunt meer gemaakt en werd daardoor kampioen. Bij Galatasaray spelen een aantal Nederlanders en zelfs een Brabander. Bredanaar Ömer Bayram (oud-NAC) speelt al een aantal jaar in de top van Turkije. Bayram kwam afgelopen seizoen tot 32 wedstrijden in de Turkse Süper Lig. Verder staan ook Ryan Donk en Ryan Babel onder contract bij Galatasaray.

Eerdere ontmoetingen

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in een officiële wedstrijd was in het seizoen 2006-2007, toen PSV en Galatasaray bij elkaar in de groep van de Champions League zaten. De Eindhovenaren, onder leiding van Ronald Koeman, wonnen toen zowel uit als thuis van de Turken. Iets recenter kwamen beide ploegen elkaar ook tegen. In 2018 won PSV een oefenwedstrijd met 1-3 van 'Gala'.

De Eindhovenaren komen al op 20 of 21 juli in actie, aangezien Villareal ten koste van Manchester United de Europa League veroverde. Daardoor speelt de ploeg van Schmidt dus al in de tweede voorronde van de Champions League en moet het drie rondes zien te overleven om de groepsfase te bereiken. Te beginnen dus met deze zware loting.

Voor PSV staat er al veel op het spel in de tweede voorronde van het miljoenenbal. Niet alleen willen de Eindhovenaren dolgraag dichter bij de groepsfase van de Champions League komen, ook betekent winst in het tweeluik met Galatasaray dat PSV al verzekerd is van deelname aan de groepsfase van de Europa League. En dat brengt financiële zekerheid met zich mee.

