De brand gezien vanaf het strandje (Beeld: Giselle). Volgende Vorige vergroot 1/2 Gast geschokt door brand in restaurant: 'Hebben er gisteren nog gegeten'

Giselle zit met haar man en drie kinderen (11, 9 en 5 jaar) in een huisje op het vakantiepark van de Beekse Bergen. Daar waar woensdagochtend een grote brand uitbrak in het hoofdgebouw. "We hebben daar in het restaurant gisteren nog gegeten nadat we aan waren gekomen", vertelt ze. Het is nog geen minuut lopen van ons huisje.

Sandra Kagie Geschreven door

Bang is ze niet. Maar verbaasd dat ze gewoon op het park mogen blijven, is Giselle wel. "Ik blijf met de kinderen binnen, maar mijn man is nu weer even kijken bij de brand. Vooral mijn dochter vindt het heel spannend", vertelt ze. "We zien hier echt heel veel brandweerlieden. Ik denk zeker een stuk of vijftig."

Zelf is ze wanneer we haar spreken vooral bezorgd over wat er gebeurt wanneer het zwembad in de fik zou gaan. Dit vanwege het chloor. Op dat moment was nog niet duidelijk dat de opslag van chloor en zwavelzuur veilig is.

Wanneer we Giselle rond tien uur spreken, begint de rook alweer wat lichter te worden. "Eerst was deze echt zwart", zegt ze. "Verder horen we veel glasgerinkel en geluid van het instorten van het gebouw."

"Heel zielig voor het restaurant."

Ook Mark zit met zijn vriendin en twee kinderen (4 en 1,5 jaar) in een huisje op het vakantiepark. "We waren aan het ontbijten toen mijn zoontje als eerste een brandweerwagen hoorde. Toen keek ik naar buiten en zag ik zwarte wolken. Regen, dacht ik nog verbaasd. Maar al snel hadden we in de gaten wat er loos was."

"We zouden er vanavond gaan eten. En morgen stond een dagje zwembad gepland. Nu moeten we even kijken, maar we vermaken ons toch wel", zegt hij. "Mijn zoontje vindt het vooral heel zielig voor het restaurant."

Zo reageren andere gasten van de camping en het vakantiepark:

Foto: Mark Stafleu vergroot

