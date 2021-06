Erik Braal nieuwe coach van Heroes Den Bosch: 5 dingen die je moet weten

Erik Braal de nieuwe coach van Heroes Den Bosch vergroot

Basketbalcoach Erik Braal gaat aan de slag bij Heroes Den Bosch. Hij heeft een contract getekend voor twee seizoenen. Den Bosch is 16-voudig kampioen van Nederland, maar de laatste titel dateert van 2015. Komend seizoen speelt Heroes in de BNXT-league, een gezamenlijke competitie met België. 5 bijzondere feiten over de nieuwe trainer.

1. Kapotte kruisband

Een kapotte kruisband betekende het einde van zijn carrière als speler. De roots van Erik Braal (50) liggen in Werkendam. Daar is hij opgegroeid en begonnen met basketbal bij Virtus. Door zijn kapotte kruisband begon hij al vroeg met coachen.

2. Economieleraar

Erik Braal is opgeleid als economieleraar. Toen hij als docent zou beginnen werd hij gevraagd om aan de slag te gaan bij de basketbalschool in Rotterdam. Hij omschrijft zichzelf als autodidact. Net als zijn voorbeeld Ton Boot had ook Braal sabbaticals in zijn trainerscarrière. Hij gebruikte die tijd voor zelfreflectie en om zijn kennis te verdiepen:

Hij liep mee met een dirigent van een orkest in Den Haag,

Ook keek hij mee met een managementgoeroe,

Hij was een tijd te gast bij Olympia Milaan, een van de grootste basketbalteams in Europa.

Braal is ook erg geïnteresseerd in de toepassing van statistieken in het basketbal. Het boek Moneyball is een inspiratie voor hem.

3. Trainde ook Bergen op Zoom

Erik Braal werkte al eerder in Brabant. Hij coachte van 2007 tot 2010 de West-Brabant Giants in Bergen op Zoom. Twee keer haalde hij de halve finale van de play-offs en één keer de finale, die werd verloren van Donar. West-Brabant Giants is later uit de Eredivisie verdwenen.

4. 'De perfecte coach'

Braal, die tien jaar geleden bedankte voor een baan in Den Bosch, is de meest succesvolle clubcoach in Nederland van de afgelopen tien jaar. Met Donar werd hij drie keer kampioen. Daarnaast was hij vier keer coach van het jaar, won hij twee keer de beker, twee keer de supercup was bereikte hij in het seizoen 2017-2018 met de Groningers de halve finale van de Europa Cup. Dat was de eerste keer dat een Nederlandse ploeg zover kwam sinds Den Bosch in 1979. Ton Boot, die vier jaar in Den Bosch coachte noemde Braal ooit de perfecte coach.

5. Zat Den Bosch ook dwars

Meerdere keren zat Erik Braal Den Bosch dwars, bijvoorbeeld in de play-offs om het kampioenschap. In het seizoen 2012-2013 won hij met het kleine Aris Leeuwarden in de halve finale van de play-offs van Den Bosch. In het seizoen 2016-2017 won hij met Donar van Den Bosch in de halve finale.

