Foto: Rob Engelaar. vergroot

Vanuit de lucht is goed te zien hoe groot de brand is die woensdagochtend uitbrak op vakantiepark de Beekse Bergen. Dat het hoofdgebouw met daarin onder meer een restaurant als verloren moet worden beschouwd, is wel duidelijk wanneer je de dronebeelden ziet. Ook de enorme rookwolken zijn goed te zien.

Sandra Kagie Geschreven door

Foto: Rob Engelaar. vergroot

Foto: Rob Engelaar. vergroot

Foto: Rob Engelaar. vergroot

Foto: Rob Engelaar. vergroot

Foto: Rob Engelaar. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.