Een kantoor in je eigen achtertuin maakt thuiswerken een stuk plezieriger

We hebben nog nooit zo veel thuisgewerkt als het afgelopen jaar. Het bedrijf Haaks in Oss heeft iets bedacht om het thuiswerken een stuk aangenamer te maken: een minikantoor voor in je tuin dat binnen no time staat.

Het bedrijf meent met de Nano Office te voorzien in 'een groeiende behoefte aan een rustige en verantwoorde werkplek thuis'. “Iedereen heeft het afgelopen jaar ervaren dat het niet fijn thuis werken is aan de keukentafel of in een geïmproviseerde kantoorruimte."

Dat geldt ook voor eigenaar Jules (38) uit Oss. "Ik heb zelf drie kinderen en ik merkte dat ik regelmatig op zoek ging naar een plek waar ik me rustig terug kon trekken. Vaak is je huis niet per se ingericht op thuiswerken. Daarnaast kregen we ook vanuit de markt de vraag naar kantoren voor buiten. We mikken eigenlijk op twee soorten klanten: de particulier die dit verkiest boven een aanbouw en de werkgever die goed voor het personeel wil zorgen."

Het tuinkantoor wordt met inrichting geleverd, waaronder een bureau waaraan je kunt zitten en staan, verlichting, een bureaustoel, een fauteuil en een kast. Volgens het bedrijf past het minikantoor in vrijwel elke tuin omdat hij zo’n 2,20 bij 3,20 meter groot is. Binnen enkele uurtjes staat hij in je tuin. "Hij wordt in de fabriek gebouwd en met een kraan in je tuin gezet. Stekker erin en klaar", zegt Jules Luijpen. Het nano-kantoor kost bijna 18.000 euro dus je moet je baas wel even lief aankijken…

