Man duikt in recreatieplas Berkendonk in Helmond en raakt bewusteloos

Een jonge man is zwaargewond geraakt na een duik in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. Hij kwam ongelukkig terecht en raakte bewusteloos. Hij is met een traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

De man was in de plas aan het zwemmen met een groepje vrienden en wilde over een gespannen lijn heen duiken. Volgens ooggetuigen kwam hij heel hard op het water terecht en raakte hij bewusteloos. Zijn gezicht zat onder het bloed en omstanders hebben hem snel uit het water gehaald.

De traumahelikopter was er snel bij. De gewonde man is onder begeleiding van een trauma-arts en de politie naar het ziekenhuis gebracht.

