19 vaten met drugsafval vastgebonden aan een poort

De politie heeft woensdagmiddag 19 vaten vol drugsafval gevonden aan de Kampweg in Mill. De vaten zaten samen in een groter vat dat vastgebonden was aan een poort.

Rebecca Seunis

Mogelijk stond het grote vat op de laadbak van een voertuig. Door het vast te binden aan een hek en weg te rijden, valt de bak vanzelf van de laadbak en hoeven dumpers niet te sjouwen met het afval en kunnen ze snel weer vertrekken.

De brandweer heeft metingen verricht en verder zijn politie en boa's aanwezig. De dumping gebeurde op een afgelegen plek. Wat er precies in de vaten zat, is nog niet bekendgemaakt.

