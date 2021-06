Jaimy en Vivian reizen met hun dochtertje door Europa: 'Tot het geld op is'

Jaida, Vivian en Jaimy in Rostock, vlak voor ze de de ferry naar Zweden namen. Het meer van Bled in Slovenië. Aan de westkust van Portugal. Het gezin op het eiland Öland in Zweden. Volgende Vorige vergroot 1/4 Jaida, Vivian en Jaimy in Rostock, vlak voor ze de de ferry naar Zweden namen.

Jaimy en Vivian Mettler-Knuever (33 en 29) begonnen bijna een jaar geleden aan een lange reis door Europa. Het moest een grote reset worden voor hun leven: van fulltime werken en te weinig tijd voor elkaar naar samen reizen om het gezin weer voorop te stellen. Ze zijn nog steeds op reis, maar hebben hun plan inmiddels bijgesteld.

Samen met hun toen 3-jarige dochter Jaida en hond Moss lieten ze op 20 juni 2020 alles achter. “Het plan was om anderhalf jaar onderweg te zijn. Dat idee is inmiddels aangepast. We willen nu doorgaan tot het geld op is. Ons gezin voorop, die kernwaarde. Dat was in ons oude leven namelijk verkeerd om”, zegt Jaimy vanuit Zweden.

"Na een maand zeiden we al tegen elkaar dat dit zo fijn leven is."

Het koppel, opgegroeid in Sint-Oedenrode en Eindhoven en samenwonend in Schijndel, had een prima baan bij Eindhoven Airport. “Maar we werkten in wisseldiensten en hadden te weinig tijd samen. Deze trip is een idee van Jaimy”, aldus Vivian. “Ik dacht eerst: ‘Oh jee.’ Maar als we het wilden doen, moest het nu. Anders was het moeilijk om Jaida van school te houden in verband met vriendschappen.”

“We spraken met elkaar af dat we het drie maanden zouden proberen. Maar na een maand zeiden we al tegen elkaar dat dit zo fijn leven is. We genieten van opstaan op een nieuw plekje met onze achtertuin op een ander stuk van Europa. Het bevalt perfect.”

Inmiddels heeft de camper zo’n 20.000 reiskilometers afgetikt. “We wilden in Scandinavië beginnen, maar zijn via Duitsland naar Oostenrijk gereden. Toen via Slovenië naar Italië, Spanje, Zuid-Portugal en daarna Andalusië in Spanje. Daar hebben we het lange tijd rustig aan gedaan in verband met het lekkere weer. Toen terug naar Nederland om te knuffelen met de familie en een APK voor onze camper en nu zitten we al weer drie weken in Zweden.”

“Er is altijd een reden om zo’n reis niet te maken. Wees niet bang."

Het is een reis en een avontuur om jaloers op te zijn. Zelf zijn ze daarover heel duidelijk. “Er is altijd een reden om zo’n reis niet te maken. Veel mensen blijven hangen in hun zekere leven, maar een baan kun je altijd vinden. Anders ben je straks 80 en denk je: had ik maar... Natuurlijk wil niet iedereen leven in een camper, maar iedereen wil wel meer quality time met het gezin. Wees niet bang”, zegt Vivian.

Het gezin vertrok toen de coronaepidemie losbarstte, maar ze hebben helemaal geen last gehad van de gevolgen. “Dat wil iedereen van ons horen, maar het gekke is: dat is helemaal niet zo. Door corona hebben wij een fantastisch jaar gehad. Normaal gesproken staat het overal vol, maar nu was er overal plek. In dat jaar zijn we één keer door een agent aangesproken, maar als je de media moet geloven, zit alles op slot.”

Spijt van hun trip hebben ze allerminst. “Integendeel”, lacht Jaimy. “Slovenië is verrassend mooi en Spanje maakte ook veel indruk vanwege de afwisselende landschappen. En nu? Jaida is vanaf haar vijfde jaar leerplichtig, maar wij willen haar zelf les gaan geven. De uitdaging is of we dat gaan doen terwijl we nog ingeschreven staan in Nederland, met die antieke leerplichtwetten. Dat systeem willen we uitdagen en ook dat is superspannend.”

