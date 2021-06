Jan Egas (79) al dagenlang vermist, voor het laatst gezien in Giessen

Foto: Politie. vergroot

De politie is al zes dagen op zoek naar een vermiste 79-jarige man. Het gaat om Jan Egas, die 10 juni voor het laatst was gezien in Giessen.

Ista van Galen Geschreven door

Hij is mogelijk vertrokken richting Dongen in een zwarte Volkswagen Polo. De politie heeft een foto van de man verspreid. Iedereen die denkt hem te zien of die tips heeft, wordt gevraagd dat te melden.

Jan draagt twee grote bruine schoenen met witte zolen, een lichte zandkleurige broek, zwart shirt, lichtgele blouse met korte mouwen en een colbert met de kleuren blauw, groen en grijs. Zijn auto is te herkennen aan het kenteken XB-169-N. Verder is Jan 1,85 meter lang en heeft hij bruine ogen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.