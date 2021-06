RKC-trainer Joseph Oosting trok zich als speler niet veel aan van trainers

Joseph Oosting bij zijn presentatie als RKC-trainer. vergroot

De nieuwe trainer van RKC is een verrassing. Vooral omdat Joseph Oosting vroeger als speler eigenwijs was en zich niet veel aantrok van trainers. Dinsdag begint hij met RKC als eerste Brabantse club aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Voor Joseph Oosting is RKC de eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hoewel de overstap naar een Eredivisieclub een logische stap is in de carrière van Oosting, was hij als speler nog niet overtuigd van het trainersvak.

“Ik was inderdaad geen taakbewuste speler. Ik moest het hebben van mijn individuele momenten”, vertelt de nieuwe trainer over zijn verleden. Ik had moeite om trainers te kunnen begrijpen. Uiteindelijk heb ik dat wel geleerd en vond ik het heel interessant.”

"Als jij mij overtuigt met een goed verhaal ben ik niet de eigenwijze Oosting van vroeger.”

Oosting moet toegeven dat hij er nu ook van houdt als een speler mondig is en soms ook een beetje eigenwijs. “Alleen moet een speler zich te allen tijde aan het strijdplan als team houden. Tijdens de wedstrijd wil ik geen discussie maar na afloop vind ik het prima als een speler met een ander idee komt. Als jij mij overtuigt met een goed verhaal ben ik niet de eigenwijze Oosting van vroeger.”

Een overtuigend verhaal kwam er vanuit RKC. “Ik ben gevallen voor de missie en visie van deze club”, begint Oosting. “Ik hou er zelf ook van om jeugdspelers een podium te geven en maak spelers graag individueel beter. Wanneer dat laatste gebeurt gaat een team ook beter presteren.”

Naast het goede gevoel bij de club, speelde technisch directeur Mo Allach ook een belangrijke rol in het aantrekken van Oosting. De twee heren hebben eerder met elkaar samengewerkt bij Vitesse. “Met Mo heb ik een bepaalde connectie. Wij zijn hard op de inhoud maar zacht in de relatie.”

"Aan mij de taak om te kijken hoe de spelers het beste tot hun recht komen.”

De missie en visie van de club bevallen de nieuwe hoofdtrainer van RKC, maar Oosting steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag een winnaar is. Daarom hoopt hij dat hij ervoor kan zorgen dat de club zich net als dit jaar zonder nacompetitie kan handhaven in de Eredivisie. Daarvoor moet er nog wel wat gebeuren aangezien een hoop spelers zijn vertrokken en amper spelers zijn aangetrokken.

“Ik heb vertrouwen in Mo en ik ben eraan gewend dat je een voorbereiding begint. Dat was bij het beloftenelftal van Vitesse niet anders. In dit geval zijn twee dingen heel belangrijk. Je moet innovatief zijn en geduldig.”

Uiteindelijk is het belangrijkste doel voor Oosting dit seizoen dat er realistisch gevoetbald gaat worden. “Natuurlijk wil je aanvallend voetbal spelen met een hoog staande verdediging, maar dan moet je daar ook de spelers voor hebben. Aan mij de taak om te kijken hoe de spelers het beste tot hun recht komen.”

