Bestuurder scheurt met drie keer de maximum toegestane snelheid over de weg

Archieffoto. vergroot

De politie heeft woensdagavond een bestuurder aangehouden die met drie keer de toegestane snelheid over de weg scheurde. Dat gebeurde op de Vosdonk in Etten-Leur. Het rijbewijs van de bestuurder en de auto zijn in beslag genomen.

Ista van Galen Geschreven door

De bestuurder reed met gemiddeld 126 kilometer per uur over de Vosdonk. Op de piek reed de bestuurder 152 kilometer per uur. De toegestane maximumsnelheid is daar vijftig kilometer per uur.

De bestuurder is aangemeld voor een EMG-cursus. Dat is een cursus van het CBR voor mensen die gevaarlijk of asociaal rijgedrag laten zien.

De politie deelde beelden van de bestuurder die te hard reed:

