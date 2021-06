Automobilist crasht op A2 bij Maarheeze: 'Overal lagen brokstukken'

Een automobilist is woensdagnacht gecrasht op de A2 bij Maarheeze. Dit gebeurde rond vier uur op de weg van Eindhoven richting Weert.

De bestuurster was door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren. "Daarop was de auto gaan slingeren en raakte die de vangrail", laat een ooggetuige weten. "De auto kwam vervolgens aan de andere kant van de weg tot tot stilstand."