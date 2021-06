Heleboel poep voor de deur gevonden, maar gelukkig staat de dader op camera

Wachten op privacy instellingen... De koeien op de camerabeelden (beeld: Ortessa). Volgende Vorige vergroot 1/2 Koeien ontsnappen en brengen bezoekje aan bedrijf: 'Overal lag poep'

Een medewerker van het kantoor van afvalgroep Ortessa aan de Boutenslaan in Eindhoven vond overal poep voor de deur en besloot daarom de camerabeelden van die nacht te bekijken. "Ik dacht: van wat voor een beest is dit?!"

Tot haar grote verbazing zag ze meerdere koeien in beeld. Zo'n tien tot twintig koeien zijn donderdagochtend ontsnapt en hebben een rondje door Eindhoven gelopen. Ze staken onder andere met zijn allen een drukke weg over, maar rond vijf over zeven waren ze weer veilig terug bij de boer.

"Dat was rond een uur of vijf. De koeien waren tegen de deur aan het duwen", vertelt Yvette. Op andere beelden van Yvette is te zien dat zo'n tien koeien rustig de Boutenslaan overstaken. Ze bleven allemaal ongedeerd.

Koeienvrijgezellenfeest

"Het waren 17 beesten die gezellig op pad waren. Het leek wel een koeienvrijgezellenfeest.” Op het kantoor is het nu al het gesprek van de ochtend: "Mensen komen langzaam binnen en het is ook zo leuk om te zien. We blijven de beelden bekijken. Het is net of de koeien er ook echt lol in hadden."

Volgens een woordvoerder van de politie heeft iemand het alarmnummer gebeld omdat die bij de Aalsterweg twintig koeien zag oversteken. "We hebben contact gekregen met de boer en inmiddels zijn de koeien weer veilig thuis." Waar de koeien vandaan kwamen, kan de politie niet delen.

