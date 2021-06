NAC-supporters woedend op clubleiding na vertrek van Ton Lokhoff

De opgestapte technisch directeur Ton Lokhoff met NAC-directeur Mattijs Manders. vergroot

Het vertrek van technisch directeur Ton Lokhoff zorgt voor veel boze reacties bij de supporters van NAC. Het clubicoon stapte woensdagavond op na een maandenlange machtsstrijd met hoofdcoach Maurice Steijn. De woede richt zich niet op Lokhoff, maar op de leiding van de Bredase club. Supporters halen vooral online flink uit naar de Raad van Commissarissen (RvC) en directeur Mattijs Manders. "De situatie is onhoudbaar geworden."

Ronald Strater Geschreven door

Een enkeling kwam woensdagavond zelf naar het stadion. Zoals supporter Rob, een vijftiger die al vanaf zijn prille jeugd geel-zwart bloed door de aderen heeft stromen. Samen met zo'n twintig anderen stond hij uit frustratie voor een gesloten Rat Verlegh Stadion. "Ik heb een seizoenkaart voor nog een aantal jaar, maar mij zie je hier niet meer", zo zegt hij. "Ik ga die morgen inleveren, want ik herken mijn club al een tijdje niet meer. Vroeger hadden we dit wel anders opgelost."

"De kans is groot dat er alsnog afscheid wordt genomen van Maurice Steijn."

Op social media is het veel en veel drukker. De een na de ander uit zijn of haar ongenoegen over het vertrek van de technisch directeur. Er worden rake klappen uitgedeeld, maar er valt ook onzin te lezen. Eén ding staat echter als een paal boven water: Ton Lokhoff is geliefd in Breda en had volgens velen altijd voor de club behouden moeten blijven.

"Het vertrek van Lokhoff is heel pijnlijk", zegt Tjerk van Loenhout van de Clubraad van NAC. "Het verbaast ons dat het zo ver heeft kunnen komen. Heel Breda stond op de banken toen Ton werd aangenomen en nu is hij weg. Er zijn alleen maar verliezers."

"Het gaat altijd zo moeilijk bij onze club", vervolgt de vertegenwoordiger van de NAC-supporters. "Er wordt momenteel door mensen van alles gezegd en ik weet niet meer wat waar is. De clubraad vindt wel dat de Raad van Commissarissen het beter had moeten doen. Al kunnen ze het misschien in deze nooit goed doen. Maar de kans is natuurlijk groot dat er alsnog afscheid genomen wordt van Maurice Steijn als hij twee of drie van de eerste vijf wedstrijden verliest."

"Ik heb me nog nooit voor NAC geschaamd, maar nu wel."

Sjoerd Mossou, columnist bij het AD en fervent NAC-supporter is boos en steekt dat niet onder stoelen of banken. "Gisteren werd ik echt overvallen door woede", zo zegt hij. "Door een gevoel van: dit is de grens. Een 100 procent integere clubman als Ton Lokhoff zo slinks laten sneuvelen, kan gewoon niet. Onder geen enkele voorwaarde. Ik heb me nog nooit voor NAC geschaamd. Nu wel.''

"De aandeelhouders, de RvC en de directie hebben dit volledig laten ontsporen", zo vindt Mossou. "Ongelooflijk, want het is helemaal geen hogere wiskunde. Vanaf Lokhoffs aanstelling had het heel helder kunnen en moeten zijn: op voetbaltechnisch gebied is Ton de baas. In plaats daarvan is hij structureel tegengewerkt. Mattijs Manders bleef in het openbaar voortdurend over allerlei voetbalzaken praten en Maurice Steijn saboteerde iedere vorm van normaal overleg."

Volgens Mossou blijft het opstappen van Lokhoff niet zonder gevolgen. "Deze dreun heeft zo'n impact op de club dat de huidige situatie onmogelijk houdbaar is. Ook niet als er een paar zomerweken overheen gaan. Lokhoff is in Breda veel groter dan welke passant ook. Er is echt een limiet bereikt, er moeten structurele oplossingen komen, en nu eindelijk ook op aandeelhoudersniveau."

"Het opstappen van Lokhoff ettert nog lang door."

Oud-speler Peter Remie, vriend en ex-ploegmaat van Lokhoff, is ook kritisch. "Ik vind het ongelooflijk dat dit gebeurt met zo'n clubicoon", zo zegt hij. "En ik geef Ton groot gelijk dat hij opstapt. Twee maanden geleden werd hij groots binnengehaald en nu dit. Ton loopt niet voor niets weg, want hij is een vechter. Hij heeft bij NAC sinds zijn komst alleen maar tegenwerking gehad. Dit kan echt niet. De supporters staan dan ook honderd procent achter Ton en dit ettert nog lang door. Er is voor de RvC toch geen basis meer om door te gaan."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.