TV op zwart als Nederland tegen Oostenrijk speelt, dat kan natuurlijk niet

Het was even zweten voor een paar duizend voetballiefhebbers in de regio Bergen op Zoom. Door onderhoud aan het netwerk, dreigde bij klanten van kabelaar Delta donderdagavond om elf uur het beeld op zwart gaan. En dat terwijl de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk officieel tot kwart voor elf duurt, maar je weet natuurlijk maar nooit. Gelukkig gloort er toch oranje licht aan de horizon.

Stel je voor: het staat 0-0, Oranje krijgt diep in blessuretijd een penalty en nét voordat Memphis de bal raakt, valt de tv uit. De ultieme nachtmerrie voor veel fans van 'onze mannen'. Ook Michiel van der Waard uit Lepelstraat schrok zich een hoedje. "Ik kreeg dinsdag het mailtje van Delta. Je verzint het toch niet? Ik ben zelf niet eens de grootste liefhebber, maar voor een wedstrijd van Nederland ga ik natuurlijk wel zitten. Nu mis ik straks misschien het einde."

"Pratende, oude mannen... Dat hoort er nou eenmaal bij."

En zelfs al fluit de scheidsrechter wel op tijd af, dan is het probleem daar volgens Michiel niet mee verholpen. "Er zijn honderdduizenden mensen die blijven hangen voor de nabeschouwing. Pratende, oude mannen... Dat hoort er nou eenmaal bij."

Net als Michiel, waren ook veel andere klanten van Delta woedend. "Het gaat om enkele duizenden mensen in de regio", vertelt woordvoerder Mariska van der Hulst. "Wij schrokken zelf ook toen we over de onderhoudsplannen hoorden. Ontzettend onhandig." Het idee komt dan ook niet van Delta zelf. "We gebruiken in de omgeving van Bergen op Zoom een stukje verbinding van Eurofiber. Die gaven aan dat het om dringende werkzaamheden gaat, die niet kunnen wachten."

Volgens Van der Hulst is er vanaf dat moment meteen gezocht naar een oplossing. "We hebben nog geprobeerd om het onderhoud een paar uur naar achter te schuiven. Maar daarvoor blijkt het een te grote klus te zijn.

"Laat die doelpunten maar vallen vanavond."

Toch lijkt het nu goed af te lopen. "Woensdagnacht is een team van monteurs bezig geweest om een omleiding aan te leggen. Daardoor zitten klanten nu op een soort tweede verbinding. Donderdagochtend worden nog de laatste tests uitgevoerd, maar het ziet er goed uit."

Dat is niet alleen fijn voor de voetbalfanaten in het gebied, ook bij de kabelaar is de opluchting groot. "Het was even alle hens aan dek, maar laat die doelpunten nu maar vallen vanavond."

