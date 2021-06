Schok na vondst duizenden pillen in Cuijk: 'Gooi ze verdorie in de kliko!'

Kim was van een de buurtbewoners die hielp de pillen in Cuijk op te ruimen (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Inwoners van Cuijk zijn geschokt dat in de bosjes langs de Hapsebaan, bij het Korhoenderveld en het Patrijzenveld een karrevracht aan pillen is gedumpt. Het zou gaan om Seroquel, een medicijn tegen psychoses. "Er lopen hier honden, er spelen kinderen... En je weet hoe kinderen zijn. Die medicijnen zagen eruit als pepermuntjes. Wit, rond en ovaal, die stoppen ze zo in hun mond!"

"We zagen de pillen liggen toen we gingen wandelen", vertelt René (55). "In een oogopslag zagen we er al meer dan honderd. Daarop hebben we de politie gebeld met de vraag wat we hiermee moesten doen. Agenten zijn toen hier naartoe gekomen. Zij hebben er een notitie van gemaakt en de gemeente gewaarschuwd met de vraag om dit te komen opruimen."

"Ik had zoiets van: dit moet echt weg!"

Toen hij terugkwam van de wandeling was een deel van de pillen inderdaad opgeruimd. "Maar één stap het plantsoen in zagen we nog veel en veel meer liggen. Toen duidelijk werd dat het ging om antipsychotica had ik zoiets van: dit moet echt weg. Dit kun je niet laten liggen tot de volgende dag, tot iemand het komt opruimen." Daarop namen de buurtbewoners zelf het heft in handen.

Volgens René ging het om een enorme hoeveelheid. "De eerste lading die we aan de agenten meegaven, bestond uit ruim duizend pillen. Na elf uur 's avonds hebben we een tweede keer opgeruimd. Toen kwamen we minimaal aan het dubbele aantal. En links en rechts zag ik er nog zo'n driehonderd pillen liggen. Dit moet gewoon opgeruimd worden. Dat dit zomaar verkrijgbaar is, vind ik al heel storend. Maar als je zoiets weggooit, gooi dit dan verdorie gewoon in de kliko!"

"Als er iets misgaat, vergeef je het jezelf nooit."

Ook Kim helpt donderdagochtend een handje mee met het verzamelen van alle pillen. Ze is hevig geschrokken van de vondst. "Ik heb zelf een kleine meid en een hond. Ik moet er niet aan denken dat die kleine iets van de grond zou pakken en in haar mond stopt en dat er dan iets ergs gebeurt. Dat vergeef je jezelf nooit."

Ze had de pillen al eerder zien liggen. "Maar ik dacht dat het snoepjes waren. Ik ging er niet vanuit dat het iets ergers zou zijn. Ik vind het echt dom van mezelf dat ik niet eerder ben gaan opruimen of stappen heb ondernomen. Maar zoiets verwacht je toch niet?"

Inmiddels heeft ze alweer een stuk of dertig pillen in haar hand. "En er ligt nog veel meer. Ik ga ze meteen weggooien in de prullenbak."

