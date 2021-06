Scholen waarschuwen voor gevaarlijke pillen in wijk in Cuijk

Twee scholen in Cuijk hebben ouders en kinderen donderdagochtend gewaarschuwd na de vondst van vele honderden gevaarlijke pillen in de wijk Padbroek. Het zou gaan om pillen tegen psychoses.

Rob Lamers, directeur van OBS Harlekijn en SBO De Wingerd zegt: “We vinden het serieus genoeg om de ouders in te lichten en zijn vandaag extra alert. De wijkraad heeft mij vanochtend gebeld en wij hebben de ouders via WhatsApp op de hoogte gesteld. We passen ons lesprogramma niet aan, maar hebben duidelijk gezegd dat kinderen niet op zoek mogen gaan naar pillen. Als ze toch iets vinden, moet ze hulp inschakelen. Ze mogen niks aanraken of inslikken. Ik heb al een ronde om de scholen gelopen en heb niks gezien, maar we willen toch dat we het met zijn allen goed in de gaten houden.”