Christel de Laat geopereerd aan kanker: ‘Vooruitzichten zijn super'

Christel de Laat uit Schijndel is onlangs geopereerd aan baarmoederkanker en is momenteel herstellende. De comédienne en radiopresentatrice laat weten dat alles goed is gegaan, maar dat ze voorlopig wat minder te zien en te horen zal zijn.

Rebecca Seunis

In een persoonlijke video op Facebook vertelt ze vanuit haar tuin: “Als je dit ziet, ben ik al geopereerd. Helaas is er bij mij baarmoederkanker geconstateerd. Maar ik ben er heel vroeg bij en de artsen zeggen dat het er heel goed uitziet.”

"Ik moet even tijd voor mezelf nemen."

Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen gevonden en de kanker was operabel: “Ook mijn bloed ziet er goed uit. Dus de vooruitzichten zijn super. De operatie is niet heel ingewikkeld maar het herstel duurt even. Daarom kan het zijn dat er voorstellingen niet doorgaan, dat ik optredens moet afzeggen, dat ik minder op de radio te horen ben. Ik moet even tijd voor mezelf nemen.”

Wel laat ze weten nu al enorm veel zin te hebben in haar terugkeer: “De nieuwe voorstelling is bijna klaar en ik kan niet wachten om die te gaan spelen in het najaar. Dan hoop ik helemaal opgeknapt te zijn en voldoende energie te hebben om heerlijk het nieuwe theaterseizoen in te gaan.”

