Gruwelijke moord op Peter Hovens: jarenlange celstraffen geëist

Justitie eist jarenlange celstraffen tegen de twee Poolse mannen die worden verdacht van de brute moord van Peter Hovens (63) uit Oss. Hovens werd dood gevonden in een studio op de tiende verdieping van een flat aan de Lisztgaarde in Oss.

Hovens is gruwelijk om het leven gebracht. Hij is acht keer gestoken. Ook heeft hij bijna dertig snijwonden en meerdere botbreuken. De politie kwam de twee verdachten op het spoor via bewakingscamera’s in het appartementencomplex. Ook werden ze gefilmd toen ze ruim duizend euro pinden met de bankpas van het slachtoffer.

Naast de camerabeelden heeft de politie nog meer sporen verzameld, waaronder DNA-sporen op de kleren van het slachtoffer, verklaringen van getuigen, en telefoon- en bankgegevens. Het steekwapen is nooit gevonden. Beide verdachten zijn later naar Polen gegaan. Daar werden ze op verzoek overgeleverd aan Nederland.

Celstraffen tot zestien jaar Justitie denkt de reden voor de moord te weten: de vriendin van Hovens. Zij overleed in mei 2017 en is de zus van een van de verdachten.

Volgens een arts stierf de vrouw een natuurlijke dood, maar haar broer, en dus een van de verdachten, is er volgens het OM van overtuigd dat ze is vermoord. Volgens de officier van justitie is dat de drijfveer voor de man om Hovens naar het leven te staan. De verdachten lijden aan meerdere psychische stoornissen. Eén van hen had in Polen een strafblad.