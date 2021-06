Juichend voor de buis tijdens het EK met knaloranje oliebollen

Wie aan oliebollen denkt, denkt waarschijnlijk aan oud en nieuw. Maar dankzij een bakkerij in Someren en Asten kunnen we nu knaloranje oliebollen eten tijdens het EK.

Bij Bakkerij Van de Mortel verzinnen ze tijdens elk EK of WK en elke feestdag wel iets nieuws. Vrijdag zitten er naast oranje broden en EK-taarten ook oranje oliebollen in het assortiment. Ze smaken precies hetzelfde als gewone oliebollen, maar wel met een bijzondere vulling in.