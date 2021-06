Meisje vastgepakt op fietspad door een kale man in zwart trainingspak

Meisje op de fiets vastgepakt door man (Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een meisje is donderdagmiddag rond halftwee op de Rijsbergseweg in Breda vastgepakt door een man. Het meisje, dat op het fietspad liep, wist zich los te rukken waarop de man ervandoor is gegaan in de richting van Effen. Het meisje is daarop naar een kruising gerend waar ze is opgevangen door een vrouw.

De vrouw schakelde vervolgens de politie in. Volgens de politie is de verdachte een kale man van ongeveer veertig jaar. De man heeft een onverzorgd uiterlijk en draagt een zwart trainingspak.

De politie vraagt getuigen contact op te nemen.

