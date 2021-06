Nu er weer meer mag, gebeuren er ook meer ongelukken

Traumachirurg Koen Lansink van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. vergroot

Mooi weer en de lockdown zo goed als voorbij: Brabanders worden weer ondernemend en zoeken het avontuur op. Daardoor gebeuren meer ongelukken en wordt het dus óók steeds drukker in de ziekenhuizen. Traumachirurg Koen Lansink van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg verwacht dat het op zijn afdeling enkel drukker wordt. “En de afgelopen twee weken zagen we hier al een terugkeer naar het normale aantal patiënten.”

Ron Vorstermans Geschreven door

Koen Lansink is als trauma-arts wel wat gewend. Zelfs op het hoogtepunt van de coronacrisis waren het drukke weken voor de chirurg. “Als het rustiger was op de eigen afdeling, moesten we helpen met coronazorg, naast de trauma-gevallen die alsnog binnenkwamen. Wat we nu zien is dat de coronazorg minder nodig is. De corona-aantallen lopen gelukkig terug. Dat betekent dat we nu weer vooral met ons eigen werk bezig zijn.”

"We waren weer terug op het ‘normale’ niveau.”

En dat moet ook wel, want de drukte op de spoedeisende hulp keert terug naar het niveau van vóór de coronacrisis. “Tijdens de eerste lockdown, toen Brabant ernstig getroffen werd, liep het patiëntenaantal hier terug met dertig procent. De ernstige ongevallen namen dus duidelijk af. Maar na het afschalen, in de zomermaanden, waren we weer terug op het normale niveau”, legt Lansink uit.

Dat patroon herhaalt zich dus na de tweede lockdown, maar dan met een nog heftiger contrast.

“Mede door de avondklok was het duidelijk rustiger dan tijdens de eerste lockdown. We kwamen hier ongeveer uit op vijftig procent minder patiënten. Ook slachtoffers van kleinere ongevallen namen met vijftig procent af door de strengere lockdown. De afgelopen twee weken zien we een terugkeer naar de situatie voor de coronacrisis.”

"Ons leven gaat nu eenmaal gepaard met een aantal gevaren."

En dus gaat Brabant ook op de trauma-afdelingen terug naar normaal. Lansink vindt het niet per se reden voor een waarschuwing, zegt hij. “Elk ongeluk is er een te veel. Maar ons leven gaat nu eenmaal gepaard met een aantal gevaren. En dat uit zich nu weer terugkeren naar normaal in een toename van ernstige ongelukken.”

“Dus mijn advies”, vult Lansink aan, “is om te genieten van wat je wilt gaan doen. Maar doe een beetje voorzichtig."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.