Drugsinval bij café in Helmond, straat afgesloten

De politie is donderdagmiddag rond vier uur een café binnengevallen aan de Marktstraat in Helmond. Vermoedelijk heeft de inval te maken met drugs of witwassen. Volgens omstanders is er zeker één verdachte aangehouden.

De gemeente is nauw betrokken bij de inval en het onderzoek dat daaraan voorafging. Vorig jaar was er ook een inval in de straat, toen in een pand naast het café. Ook toen had de inval te maken met drugs.

Er is veel politie aanwezig in de straat, die nog steeds is afgesloten. Dat heeft vermoedelijk van doen met de vorige inval, toen de politie werd bekogeld met vuurwerk in de straat.

