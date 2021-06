Vermiste 79-jarige man uit Giessen is gevonden

Archieffoto. vergroot

De 79-jarige man uit Giessen is weer terecht. Dat laat de politie donderdagavond weten. De man was een week geleden voor het laatste gezien in Giessen.

Volgens de politie verkeert de man in goede gezondheid. Het is niet bekendgemaakt waar hij al die tijd is geweest.

De man was al een week vermist waarop de politie een foto van de man heeft verspreid. Nu de man terecht is, is ook zijn foto weggehaald.

