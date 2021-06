Denzel Dumfries flikt het weer en scoort opnieuw voor Oranje

Donyell Malen en Denzel Dumfries vieren de tweede treffer van Oranje (Foto: ANP). vergroot

Het Nederlands elftal heeft zijn tweede zege geboekt in het EK voetbal. Na Oekraïne werd er donderdagavond ook gewonnen van Oostenrijk, 2-0. De ploeg van trainer Frank de Boer is met overwinning poulewinnaar en al zeker van de volgende ronde. Ook in deze wedstrijd speelde PSV-verdediger Denzel Dumfries een belangrijke rol en scoorde de tweede treffer voor Oranje.

Oranje had in het duel tegen Oostenrijk een vliegende start. Dumfries werd al na tien minuten in het strafschopgebied aangetikt door de Oostenrijkse verdediger Alaba. Memphis Depay verzilverde de strafschop. Depay miste echter in de eerste helft nog een grote kans op 2-0. Daarna zakte de wedstrijd wat in.

Op gang

De tweede helft begon stroef en kwam pas weer op gang toen in de 65 minuut onder meer Donyell Malen in het veld kwam. Drie minuten na de entree van Malen was het al prijs. Depay stuurde met een knappe pass Malen richting het Oostenrijkse doel. De spits had daarbij ook nog oog voor zijn clubmaatje Dumfries en schonk hem zijn tweede treffer op het EK voetbal.

Na de treffer van Dumfries werd Oostenrijk nog twee keer gevaarlijk, maar daarna speelde Oranje de wedstrijd professioneel uit.

