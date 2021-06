Veel stormschade na zware onweersbuien, vanmiddag opnieuw code geel

Wachten op privacy instellingen... Aan de Bestseweg in Oirschot sneuvelde door het noodweer deze boom (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zware onweersbuien trekken over, veel meldingen van stormschade in Oirschot

Zware onweersbuien trekken sinds donderdagnacht over de provincie. Dit gaat gepaard met fikse buien. Er komen bij de brandweer veel meldingen binnen van stormschade in de omgeving van Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers. Die schade is veroorzaakt door de harde wind.

In Oirschot moest de brandweer in actie komen om takken van bomen en omgevallen bomen van wegen te halen. Daarnaast waaide aan De Moriaan een steiger om.

Het weer zou ook een rol hebben gespeeld bij een ongeluk dat rond kwart voor zes 's ochtends plaatsvond op de A67 bij Lierop. Daar slipte een automobilist tijdens een hevige regenbui. De auto eindigde tegen de vangrail. Dit gebeurde bij een invoegstrook op de weg van Venlo richting Eindhoven. Bij dit ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Code geel

De verwachting was in eerste instantie dat de buien donderdagavond al voor problemen zouden gaan zorgen, maar uiteindelijk ontstond het onweer pas in de loop van de nacht.

Het KNMI had vanwege het onweer code geel afgegeven. Deze waarschuwing gold tot negen uur vrijdagochtend. De buien konden gepaard gaan met zware windstoten en hagel, zo luidde de waarschuwing.

Nieuwe onweersbuien op de loer

Voor vrijdag is ook al code geel afgegeven. Dan geldt de waarschuwing van twee uur 's middags tot negen uur 's avonds. Wilfred Janssen van Weerplaza houdt ook vrijdagmiddag rekening met 'forse buien'. Die buien kunnen gepaard gaan met grote hagelstenen.

