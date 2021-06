Discotheek Caroussel in Uden blijft nog dicht: 'We hopen op september'

Peter van Kessel houdt zijn discotheek voorlopig nog gesloten vergroot

Je zou denken dat je als horecabaas blij bent dat je discotheek vanaf 26 juni weer open mag. Maar Peter van Kessel laat die mogelijkheid aan zich voorbij gaan. Samen met zijn broer is hij eigenaar van De Caroussel in Uden. “Dit jaar bestaan we 23 jaar.” En hoewel hij blij is dat er weer een stap gezet wordt richting het normale uitgaan, ziet hij de opening van zijn discotheek niet zitten. Nog niet.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vrijdagavond een persconferentie waarin verdere versoepelingen worden aangekondigd. Een van die maatregelen is dat alle horeca vanaf zaterdag 26 juni tot twaalf uur 's avonds open mag.

“Wij denken niet dat de jeugd zich elk weekend zal laten testen om hier een uurtje naar binnen te mogen”, zegt Van Kessel. “We openen om elf uur ’s avonds en moeten dan om twaalf uur weer dicht. Daar heeft niemand een toegangstest voor over.”

Eerder openen zodat gasten langer binnen zijn, vindt hij geen optie. “Wat daarin meespeelt is dat het nu zomer is”, zegt hij. “Jongeren zitten buiten op het terras of gaan naar een festival en het echte uitgaan komt pas later op gang. Maar bij ons kunnen ze dan niet meer terecht omdat we om twaalf uur moeten sluiten.”

Hij vindt dat het bovendien afbreuk doet aan de sfeer in zijn discotheek. “Mensen drinken thuis of in een ander café wat in. Dan komen ze hier naartoe om te feesten”, zegt hij. “Dat kan als je tot vier uur ’s nachts open bent en, zoals wij dat gewend waren, vier dagen volle bak hebt. Maar met een sluitingstijd van twaalf uur en veel minder gasten krijg je die stemming er niet in.”

Peter van Kessel gaat nu uit van een verdere versoepeling in september. “We hopen dat iedereen dan een vaccin heeft gehad zodat we 3 september weer volledig open kunnen.”

Intussen organiseert hij een buitenfestival op 6 en 7 augustus in het sportpark in Uden. “Dat is buiten en een heel weekend, dus we verwachten dat mensen zich hiervoor wel zullen laten testen.”

