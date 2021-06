Verloren slachtafval op de A27 bij Oosterhout zorgt voor veel stankoverlast

Een vrachtwagen heeft vrijdag aan het einde van de ochtend een lading slachtafval verloren op de oprit van de A27 bij Oosterhout. Dit zorgt voor veel stankoverlast in de omgeving. Er wordt gezocht naar een oplossing om dit zo snel mogelijk op te ruimen, laat de politie weten. De oprit is afgesloten.

Rond halftwaalf ging het mis. Het is nog niet duidelijk hoe de vrachtwagen het afval heeft kunnen verliezen. Vermoedelijk gaat het om restanten van dierenhuiden die worden gebruikt voor het maken van leren producten.

Wind richting Oosterhout

De wind staat richting Oosterhout dus dit kan daar voor veel stankoverlast zorgen. De politie krijgt hier veel telefoontjes over. Hoe lang het duurt tot het afval is opgeruimd, is nog onbekend.