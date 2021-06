Wachten op privacy instellingen... Opa Jan gaat nog even op de foto met zijn familie voordat ze naar Mallorca gaan. Volgende Vorige vergroot 1/2 Van 0 naar 35 vluchten: ouderwets druk op Eindhoven Airport

Het is weer ‘ouderwets’ druk op Eindhoven Airport. Vrijdag staan er zeker 35 vluchten op het programma. Maanden geleden had de luchthaven nog dagen met nul vluchten per dag.

Opa Jan staat breed lachend op de groepsfoto die met de familie voor de ingang nog even gemaakt wordt. “We gaan naar Mallorca. Lekker een weekje. We zijn er klaar voor. We gaan daar relaxen. Het voelt heerlijk om weer op vakantie te gaan. Het is alweer een paar jaartjes geleden.”

In de vertrekhal is het enorm druk met een lange rij voor de balies om je koffer af te geven. Iedereen uiteraard met een mondkapje op. “Er is weer de behoefte om er op uit te gaan. We hebben deze vrijdag 35 vertrekkende vluchten gepland. En ook 35 aankomende dus. Het wordt elke week drukker”, zegt woordvoerder Judith de Roy van Eindhoven Airport met een grote glimlach.

“Er is meer nodig om het verlies weer goed te maken, maar we zijn hier heel blij mee.”

Voor corona waren dat in het zomerseizoen zestig vertrekkende vluchten per dag. ”We zitten nog niet op het oude niveau, maar dit geeft iedereen hier op de Airport een goed gevoel.”

Het contrast met maanden geleden is groot. “We zijn heel blij dat dit weer gebeurt. Er is nu leven en daar draait het om.” De luchthaven is inderdaad weer tot leven gekomen. Je hoort weer veelvuldig de geluiden van wieltjes van koffers die over de stoep rijden. Het ene na het andere vliegtuig stijgt weer op. De horeca is weer open. Mensen staan in lange rijen om naar het vliegtuig te gaan.

Het vliegveld heeft de coronalockdown aangrepen om het een en ander te veranderen. Zo hangen er nu meerdere mondkapjesautomaten. “Je zult je mondkapje maar vergeten zijn. In het vliegtuig moet hij wel op.”

"Dit is een mooi begin.”

Er is nu ook een speciale hoek voor mensen die hulp nodig hebben bij hun vlucht omdat ze een handicap hebben. Ook is er in de vertrekhal een poort gekomen waarop duidelijk staat dat je daar naar de gates gaat, de vertrekpunten.

Mallorca, Ibiza en Portugal zijn nu de populairste bestemmingen. Eindhoven Airport verwacht dat het veel drukker wordt dan de zomer van vorig jaar. In 2020 waren er in de zomer 8000 vluchten. Nu zullen dat er 11.400 zijn en dat is nog niet het oude niveau van voor de corona want in 2019 waren er 16.000 zomervluchten. “Er is meer nodig om het verlies weer goed te maken, maar dit is een mooi begin. We zijn hier heel blij mee.”

