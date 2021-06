Man laat autosleutel in het contact zitten en krijgt daar al snel spijt van

De man ging er met de auto vandoor (foto: Google Streetview). vergroot

Een automobilist heeft donderdagavond om acht uur zijn sleutel in het contact van zijn auto laten zitten, toen hij snel een boodschap deed aan de Daniël Josephus Jittastraat in Tilburg. Hij kwam er al snel achter dat dat niet verstandig was. Toen hij terugkwam, was zijn auto namelijk weg. Een 62-jarige man was in de auto gestapt en ermee weggereden.

Rebecca Seunis

De eigenaar van de auto belde meteen de politie en gaf het kenteken van zijn auto door. Om kwart over negen zag een agent de auto rijden op de Bredaseweg. De gelegenheidsdief van een uur eerder, zat achter het stuur.

De 62-jarige man is aangehouden voor diefstal of heling en heeft de nacht vastgezeten. Hij wordt vrijdag verhoord. De eigenaar van de auto, kreeg hem donderdagavond alweer terug.

