Hittegolf in Brabant: derde dag boven de 30 graden

Tijd voor verkoeling (ANP/Hollandse Hoogte/Richard Brocken).

We hebben officieel een hittegolf te pakken in Brabant. Rond twee uur was het in Eindhoven 30,1 graden.

Voor een hittegolf moet je vijf zomerse dagen op rij hebben waarvan drie tropische dagen. Dat is gelukt. Maandag en dinsdag konden we met 25 graden al twee zomerse dagen afstrepen. Woensdag werd het tropisch warm en ook donderdag werd het ruim boven de 30 graden.

Er is vooralsnog alleen sprake van een hittegolf in Zuid-Oost Brabant. In de rest van de provincie is het nog geen 30 graden, maar dat kan vrijdagmiddag alsnog gebeuren. Er zal zeker geen sprake zijn van een landelijke hittegolf. In andere delen van het land is het veel koeler en op de Wadden is het niet eens 20 graden.

Onweer

Na flinke onweersbuien afgelopen nacht krijgen we ook vrijdagmiddag nog te maken met onweer, regen en hagel. De meteorologen van Weerplaza noemen het een 'vieze en kleffe' dag.

