Niek mag weer met Toxic en churroskraam naar de kermis: 'Iedereen is blij'

"Ontlading, opluchting." Zo omschrijft kermisexploitant Niek Moonen uit Tilburg hoe hij zich voelde toen hij hoorde dat de kermis in zijn stad dit jaar door zou gaan. “Het hele gezin is weer vrolijk en blij."

Malini Witlox Geschreven door

Tilburg is voor Moonen de kermis van het jaar, zo vertelt hij. “We wonen in de Reeshof. We staan vaak in onze eigen stad. Maar in deze tijden is het helemaal speciaal. Vorig jaar had ik al niet verwacht dat de kermis door zou gaan. En dit jaar was het weer spannend, maar de kermis wordt zelfs iets groter dan die van vorig jaar.”

"Sinds september zitten we thuis."

Zijn attracties staan al maanden in de schuur. Niek Moonen exploiteert samen met zijn vrouw Rebecca de thrillride-attractie Toxic en een churroskraam. “Met die kraam staan we vanaf half november op kerstmarkten in Duitsland, maar dat ging dit jaar ook niet door. Sinds september zitten we thuis.”

De coronacrisis zorgde voor een forse financiële maar ook mentale klap. “We proberen mensen te vermaken. Dat contact met de kermisbezoekers mis ik. Vorig jaar heb ik Tilburg, Hoorn, Alkmaar en Sneek gedraaid. Maar normaal staan we wel op 25 tot 30 kermissen per jaar.”

Moonen schreef zich al heel vroeg in voor de kermis in Tilburg. In de winter wist hij al dat hij een plekje op het Stadhuisplein had, als de kermis zou doorgaan. De selectie werd gemaakt op basis van een coronavariant, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Nu er een iets ruimere opzet is gekozen, kunnen eerder afgewezen exploitanten opnieuw meedingen naar een staanplaats."

"Ik hou nog wel een slag om de arm."

Nadat de gemeente Tilburg bekendmaakte dat het doorging, volgden andere gemeentes. Kermisexploitant Moonen: “Het balletje begint weer te rollen. Eergisteren hoorde ik dat Best doorgaat. Ook Alkmaar en Hoorn gaan door. Al hou ik een slag om de arm. Zo ging het vorig jaar ook en halverwege het seizoen werd de boel stilgelegd. Dat deed echt pijn.”

Maar de situatie is nu anders dan toen. Veel Nederlanders zijn nu al gevaccineerd. “Maar het zit wel in mijn achterhoofd. Ik volg de vaccinatiecijfers iedere dag. De vaccinatiegraad is hoog, maar toch blijf ik voorzichtig. Als we nu weer dicht moeten zullen er echt klappen gaan vallen in de branche", zegt Moonen.

