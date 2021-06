Vrees dat jongeren na feestvakantie nieuwe coronavariant meebrengen

Feestende jongeren in Blanes (foto: ANP 2015/Robin Utrecht). vergroot

Een lekker weekje feesten aan de Spaanse Costa, veel jongeren zien het deze zomer wel weer zitten en ook op Eindhoven Airport is het als vanouds druk met vakantiegangers. Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant, ziet het lijdzaam aan. "Jongeren die terugkomen van een feestvakantie moet je als besmet beschouwen."

Paul Ruiter Geschreven door

Hij snapt wel dat mensen weer lekker op vakantie willen naar het buitenland, zegt Van de Sande, Spaanse oorden als Lloret de Mar, Blanes of Albufeira in Portugal zijn bijvoorbeeld geliefd bij jongeren. "Maar de corona daar is een andere variant dan hier", stelt het oud-GGD-hoofd. "Jongeren die daar gaan feesten kunnen in aanraking komen met de deltavariant van het coronavirus. Op die manier worden zulke varianten Nederland binnengehaald."

Daarmee dreigt mogelijk hetzelfde scenario als vorig jaar, vreest de deskundige. Toen brachten vakantiegangers na de zomer ook het virus mee terug uit het buitenland en was er een coronagolf. Daar zijn we nu dankzij het prikken beter tegen beschermd, zegt Van de Sande, maar het risico op een nieuwe heropleving van COVID-19 is daarmee nog niet weg. "Als er weer veel jongeren terugkomen van vakantie, dan dreigt het virus opnieuw verspreid te raken."

Vooral jongeren die op feestvakantie gaan, vormen volgens Van de Sande een risico, omdat zij in de Spaanse kroeg of bij bijvoorbeeld een strandfeest meestal heel dicht op elkaar staan en veel verschillende mensen zien.

GGD-arts Jos van de Sande vergroot

Bij wat oudere vakantiegangers is dat meestal anders. "Als je rustig met je caravannetje of tent in het buitenland zit, dan heb je waarschijnlijk niet heel veel contacten", legt hij uit. "Maar jongeren feesten op vakantie vaak in grote groepen. Het is dus heel belangrijk dat ze terug in Nederland in quarantaine gaan. En eigenlijk zouden zich ze meteen moeten laten testen bij de GGD."

Maar of vakantiegangers dat uit terug in Nederland uit zichzelf gaan doen, dat valt te betwijfelen, denkt Van de Sande. Hij ziet ook een taak weggelegd voor de ouders. "Ik denk dat ouders hun kinderen die terugkomen als besmet moeten beschouwen. 'Blijf liever maar even thuis, dat lijkt me verstandiger', zou ik als ouder zeggen."

Het beste advies volgens het voormalig GGD-hoofd: gewoon in Nederland blijven. "Ik snap dat mensen naar het buitenland willen, maar de drukte opzoeken, dat zou je nu eigenlijk niet moeten doen."

